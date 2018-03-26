При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи может прибавить сегодня 1-1,5%, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Но коррекция вверх назрела: после 10 сессий почти непрерывного падения рынки США должны отскочить хотя бы на фиксации прибыли по коротким позициям. Не исключено, что такой отскок мы увидим сегодня — сейчас фьючерсы на американские индексы уверенно прибавляют порядка процента.

В районе 0,5% составило снижение фьючерсов на российские «голубые фишки» и индекс РТС в пятницу на вечерних торгах, но сегодня с утра этот негатив будет нивелирован.

С другой стороны, закономерно корректируется нефть, росшая на прошлой неделе без существенных поводов. Сейчас за бочку «черного золота» дают около 70,2 долларов. Это очень хороший уровень для российских акций, но если тенденция к снижению нефтяных котировок будет продолжена, то давление на отечественные бумаги будет возрастать. Пока мы не видим причин для дальнейшего подъема нефти, однако, она вполне может расти и без драйверов.

В субботу по западным СМИ прошла информация, что порядка 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов в знак осуждения России в «причастности» к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля. Скорее всего, такое решение преследует, прежде всего, цель сбить начавшиеся со стороны ряда европейских держав разговоры о необходимости отмены антироссийских санкций. Ранее такой шаг со стороны Великобритании остался почти незамеченным фондовым рынком, но сегодня реакция может быть более негативной.

Однако мы считаем, что намного большее влияние на котировки наших бумаг будут оказывать динамика американских фьючерсов и цены на энергоносители.

Сегодня мы ждем открытия российского рынка в районе предыдущего закрытия с тенденцией роста в перовой половине дня. Под вечер повышательная динамика может усилиться, если фондовая Америка опять не откроется распродажами. При благоприятном раскладе Индекс Мосбиржи может прибавить сегодня 1-1,5%.

Некоторую тревогу вызывает рубль, который в пятницу не реагировал на сильно растущую нефть. Однако сегодня рубли понадобятся для налоговых выплат, а котировки российской валюты вполне комфортны для ее продажи экспортерами. Скорее всего, отметка 57 по паре доллар-рубль будет пробита вниз, но для ее удержания до конца недели нужны более весомые поводы, такие, как, например, отказ США от высылки российских дипломатов.