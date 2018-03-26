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В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях
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В Самаре поднимут плату за проживание в муниципальных общежитиях 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
javascript:mctmp (0);В муниципальных общежитиях Самары изменится плата за проживание. Цены поднимут с 1 июля. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.
— Стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования для жильцов комнат поднимут с 1,45 рубля за кв. метр до 1,50 рубля. Плата за проживание в домах с лифтами и мусоропроводами вырастет с 38,69 до 40,12 рубля. Для жильцов общежитий, где есть все удобства, кроме вышеперечисленных, стоимость проживания составит 30,62 рубля, — сообщают в постановлении.
Содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных и других бытовых помещений в общежитиях также подорожает. При этом жильцов зданий, признанных аварийными и подлежащими сносу, автоматически освободят от внесения платы за наем.
Сейчас общежития Самары приводят в порядок. Только в прошлом году на ремонт помещений выделили 36,2 миллиона рублей.
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