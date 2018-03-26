Ожидаемая отчетность «Русгидро» и ФСК ЕЭС может привлечь внимание к сектору электроэнергетики, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Так, акции Газпрома (GAZP) подорожали на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) — на 1.2%, Московской биржи (MOEX) — на 0.9%, Северстали (CHMF) — на 0.5%. Тем временем в минусе закрылись ММК ( MAGN , -2.8%), Башнефть (BANE, -2.2%), МТС (MTSS, -1.5%), ВТБ (VTBR, -1.3%). Рынок в целом, судя по динамике индекса РТС, перешел в фазу консолидации. Неопределенность в отношении сферы международной торговли заставляет инвесторов сокращать лимиты по акциям развитых стран, но рассматривать российский рынок как «защитный» они пока не готовы (несмотря на выход фьючерсов на нефть Brent в область трехлетнего максимума и суверенный рейтинг РФ инвестиционного уровня от двух из «большой тройки» международных рейтинговых агентств).

Фондовые индексы США понизились еще на 1.8% — 2.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается снижение.

Продолжение консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Повышенная волатильность на западных фондовых площадках пока препятствует притоку капитала на рынки акций в целом, включая развивающиеся — фондовый индекс MSCI EM в пятницу понизился на 2%.

Тем временем ожидаемая сегодня отчетность по МСФО РусГидро (HYDR) и ФСК ЕЭС (FEES) за 2017 год может привлечь внимание участников рынка к сектору электроэнергетики.

На валютном рынке, по данным технического анализа, в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 57.0-57.3 по паре доллар-рубль.