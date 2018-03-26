Ярославль пошел в топ-10 городов для отдыха на майские праздники

Санкт-Петербург. Рейтинг составили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Ярославль оказался на седьмом месте. В тройке лидеров по анализу броней с 29 апреля по 10 мая оказались Ялта, Сочи Москва заняла только пятое место.

В среднем туристы броинруют в Ярославле жилье на две ночи и тратят на проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 городов:

1. Ялта — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 9 ночей *

2. Сочи — 2,4 тысячи рублей/ 14 ночей

3. Санкт-Петербург — 3,4 тысячи рублей/ 5 ночей

4. Севастополь — 2,2 тысячи рублей/ 6 ночей

5. Москва — 3,2 тысячи рублей/ 5 ночей

6. Кисловодск — 1,7 тысяч рублей/ 8 ночей

7. Ярославль — 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи

8. Анапа — 1,8 тысяч рублей/ 5 ночей

9. Екатеринбург — 2,4 тысячи рублей/ 3 ночи