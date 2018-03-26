Ярославль пошел в топ-10 городов для отдыха на майские праздники 

Рейтинг составили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Ярославль оказался на седьмом месте. В тройке лидеров по анализу броней с 29 апреля по 10 мая оказались Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Москва заняла только пятое место.
В среднем туристы броинруют в Ярославле жилье на две ночи и тратят на проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 городов:
1. Ялта — 2,5 тысячи рублей в сутки/ 9 ночей *
2. Сочи — 2,4 тысячи рублей/ 14 ночей
3. Санкт-Петербург — 3,4 тысячи рублей/ 5 ночей
4. Севастополь — 2,2 тысячи рублей/ 6 ночей
5. Москва — 3,2 тысячи рублей/ 5 ночей
6. Кисловодск — 1,7 тысяч рублей/ 8 ночей
7. Ярославль — 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи
8. Анапа — 1,8 тысяч рублей/ 5 ночей
9. Екатеринбург — 2,4 тысячи рублей/ 3 ночи
10. Калининград — 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи