Правительство США массово скупает устройства для взлома iPhone

Правительство США массово скупает устройства для взлома iPhoneДве недели назад в сети появилась информация о компании Grayshift и ее неординарном устройстве GrayKey. По заверению представителей компании, небольшая коробочка размером с Mac mini способна обойти защиту абсолютной любой модели iPhone.

В гаджете предусмотрено два выхода с кабелями Lightning. После подключения на смартфоны загружается необходимое ПО и начинается процесс подбора четырехзначного кода.

Нужная комбинация цифр появится на экране сразу после окончания процедуры взлома.

Похоже, что возможность обхода защиты любого iOS-девайса приглянулась правительству США. За 15 000 долларов руководство страны произвело госзакупку под грифом «компьютерное и периферийное оборудование». На самом же деле в эту категорию попал тот самый взломщик GrayKey.

За $15 000 Grayshift предлагает взломщик, требующий постоянной связи с удаленными серверами и возможностью осуществления до 300 взломов. Версия за 30 000 долларов предусматривает автономный режим с неограниченным числом обходов паролей.