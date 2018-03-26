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Правительство США массово скупает устройства для взлома iPhone
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Правительство США массово скупает устройства для взлома iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Правительство США массово скупает устройства для взлома iPhoneДве недели назад в сети появилась информация о компании Grayshift и ее неординарном устройстве GrayKey. По заверению представителей компании, небольшая коробочка размером с Mac mini способна обойти защиту абсолютной любой модели iPhone.
В гаджете предусмотрено два выхода с кабелями Lightning. После подключения на смартфоны загружается необходимое ПО и начинается процесс подбора четырехзначного кода.
Нужная комбинация цифр появится на экране сразу после окончания процедуры взлома.
Похоже, что возможность обхода защиты любого iOS-девайса приглянулась правительству США. За 15 000 долларов руководство страны произвело госзакупку под грифом «компьютерное и периферийное оборудование». На самом же деле в эту категорию попал тот самый взломщик GrayKey.
За $15 000 Grayshift предлагает взломщик, требующий постоянной связи с удаленными серверами и возможностью осуществления до 300 взломов. Версия за 30 000 долларов предусматривает автономный режим с неограниченным числом обходов паролей.
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