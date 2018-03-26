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Золото снова выигрывает за счет слабого доллара, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Золото снова выигрывает за счет слабого доллара, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Утром в понедельник, 26 марта, драгоценный металл торгуется по $1348,10, немного отступая, при сессионном максимуме $1351,20. Рост стоимости золота наблюдается четвертую сессию подряд, последний раз столь уверенный подъем котировок мы видели в начале февраля 2018 года.
По оценкам «Альпари Голд», техническая картина допускает вероятность подъема цены на золото в область зимних пиков $1364 и $1365. Шансы на рост будут выше, когда драгметалл пробьет промежуточное сопротивление на отметке $1354 и ключевое — на $1360. Ближайшие уровни поддержки располагаются около $1330 и $1305 соответственно.
Основным драйвером для драгоценного металла в данный момент — равно как и во все «зимние» волны роста, — является слабость американской валюты. С одной стороны, риторика Федрезерва США, все так же предполагающая повышение процентной ставки в 2018 году три раза, а не четыре, как хотелось бы верить рынку, из-за несовпадения ожиданий давит на доллар. С другой, легкость, с которой американский лидер Дональд Трамп развязывает торговые войны, тоже не нравится участникам торгов.
Как минимум сегодня оба этих момента будут продолжать работать против доллара и в пользу золота, поскольку макроэкономический календарь на понедельник пуст. «Американец» отступает в паре с евро неохотно, но как только основная валютная пара приблизится к 1,24, рынок активизируется.
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