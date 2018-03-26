Zenith: Рекламный рынок России замедлится вдвое к 2020 году

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В 2017 году российский рекламный рынок вырос на 14% до 417 млрд рублей, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В ближайшие годы он будет постепенно замедляться, прогнозируют аналитики Zenith (входит в рекламную группу Publicis Media). Однако на фоне невысокой динамики глобального рекламного рынка Россия вместе с другими развивающимися странами составят «костяк» крупнейших в мире рынков по объему рекламных денег.

В 2018 году российский рекламный рынок покажет +12%, в 2019 году +8%, в 2020 году +7%. Динамика ТВ-сегмента изменится с +13% в 2017 году до +5,2% в 2020 году, интернета (поиск, баннеры, видео) с 22,3% до 10,2%, радио с +3% до 0%, наружной рекламы с +8% до 5%, прессы с -8% до -4%.

К 2020 году доля интернета в рекламном пироге увеличится с 40,6% до 44,4%. В 2019 году он станет крупнейшим медиа в России, обогнав по бюджетам телевидение.

Прогноз Zenith по рекламному рынку России до 2020 года

На глобальном уровне смена лидера в медиа произошла уже в 2017 году, уточняют в Zenith. Интернет опередил традиционное ТВ, став крупнейшим в мире рекламным носителем, на который приходится 37,6% всех рекламных расходов. В 2018 году рекламодатели будут тратить на интернет 40,2% своих бюджетов, в 2020 — 44,6%, ожидают в Zenith.

Основными драйверами роста интернет-рекламы в мире являются онлайн-видео и социальные сети, которые до 2020 года будут расти в среднем на 17% в год. Мобильная реклама сейчас составляет 52,6% всех интернет-бюджетов. К 2020 году на мобайл будет приходиться 65,6% от общего объема интернета и 29,3% всех расходов на рекламу в 2020 году — больше, чем другие медиа кроме телевидения.

Согласно Zenith, в 2018 году глобальный рекламный рынок вырастет на 4,6% против +4% по итогам 2017 года и будет развиваться медленнее, чем в целом глобальная экономика вплоть до 2020 года. Самый большой рекламный рынок в мире по-прежнему американский, за ним следует Китай , а затем Япония

Индия, Филиппины, К 2020 развивающиеся рекламные рынки (Китай, Индонезия Бразилия , Россия и Южная Корея ) укрепят свои позиции в десятке крупнейших стран по объему бюджетов. Россия войдет в ТОП-10, заняв девятое место.

Прогноз Zenith по глобальному рекламному рынку до 2020 года Прогноз Zenith по глобальному рекламному рынку до 2020 года Прогноз Zenith по глобальному рекламному рынку до 2020 года Прогноз Zenith по глобальному рекламному рынку до 2020 года

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