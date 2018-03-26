Азиатские индексы торгуются преимущественно в «красной зоне»

Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 на 8:13 мск просел на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 20 530,45 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,7% до 30 097,47, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 1,58% до 3 102,94 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,82% — до отметки 3 393,5. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,21% до 2 421,79 пункта.

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