Владивосток встретит акцию «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» отправилась в автопробег из Новосибирска до Владивостока

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих «Тотальный диктант», которая за 13 лет существования превратилась в международное событие с более чем 145 тыс. участников по всему миру, переносит в этом году столицу из Новосибирска во Владивосток и организует масштабный автопробег. В ходе него команда акции планирует создать неформальный путеводитель о городах России

Как стартовал из Новосибирска первый в истории акции автопробег, и что ждет «Тотальный диктант» на пути во Владивосток — в репортаже ТАСС

Тотальное путешествие

Субботним утром к новосибирскому государственному университету (НГУ) подъезжает колонна из трех автомобилей, которая выделяется среди общего количества серых и черных машин на парковке университета ярко-красными логотипами «Тотального диктанта» и нанесенной на их кузов подробной картой путешествия акции по восточной части России. Автопробег акции займет 12 дней и начинается с места ее рождения, в то время как главный штаб и экспертный совет диктанта останутся на родине, в Новосибирске.

Как рассказала ТАСС руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец, идея автопробега родилась в результате конкурса по выбору новой столицы акции, на статус которой претендовали 16 российских городов. Владивосток стал победителем, и теперь автор текста «Тотального диктанта — 2018» Гузель Яхина прочтет диктант на площадке Дальневосточного Федерального университета (ДФУ) 14 апреля.

«Идея, как и многие задумки в нашей акции, казалась сперва безумной, но сейчас мы уверены, что это будет захватывающий опыт. Автопробег не то чтобы физически перенесет столицу в другой город, он скорее пронесет идею тотального диктанта через все города. Это еще один важный вектор развития нашей акции», — рассказала Ребковец.

Автопробег решили совершить на автомобилях ГАЗ «Соболь» и «Газель NEXT», которые используются для грузовых и пассажирских перевозок. Маршрут организаторы акции просчитывали вместе с водителями автоцентра ГАЗ «Сармат», который и предоставил данные автомобили для проведения автопробега.

По словам директора автоцентра Анны Ващенко, эта акция — вызов для компании, но благодаря надежности автомобилей пробег, по ее словам, должен пройти без каких-либо трудностей. Ващенко отметила, что к участию в автопробеге был высокий интерес со стороны водителей, которые желали поехать в это путешествие.

Самим водителям, как оказалось, интересна не только образовательная часть акции. «Нам интересен автопробег прежде всего с технической точки зрения: как поведет себя автомобиль в разных дорожных условиях», — рассказал ТАСС водитель автоцентра Сергей Цареня.

Текст длиною в тысячи километров

Смена столицы «Тотального диктанта», как и автопробег, происходят в этом году впервые. Ректор НГУ Михаил Федорук уверен, что новая столица акции — Владивосток сможет достойно провести мероприятие.

«Раз центральной площадкой «Тотального диктанта» станет крупный университет ДФУ, который участвует в программе повышения международной конкурентоспособности, то акцию во Владивостоке, думаю, проведут на самом высоком уровне», — рассказал ТАСС Федорук.

Во время автопробега организаторы планируют посетить девять российских городов и приехать во Владивосток 4 апреля. В каждом городе на своем пути команда «Тотального диктанта» будет собирать от жителей истории, которые превратятся в один большой текст — путеводитель по российским городам.

«Что в вашем городе можно купить на 2 тыс. рублей? Что можно вкусного попробовать только в вашем городе? Эти и другие вопросы мы планируем задавать жителям городов во время автопробега. Нам хочется понять, как живут эти города, и мы надеемся, что по итогу у нас получится интересный и неформальный путеводитель по городам России», — рассказала Ребковец.

Кроме того, «Тотальный диктант» везет во Владивосток огромные красные буквы, которые образуют хештег #столицаТД. Эти буквы организаторы хотят сфотографировать на острове Русский на фоне «Золотого моста» (мост во Владивостоке, появившийся в рамках подготовки города к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества осенью 2012 года — прим. ТАСС).