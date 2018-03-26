Биржи АТР в основном в минусе на опасениях по глобальной торговой войне

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в понедельник снижаются, кроме корейского KOSPI, на фоне сохранения волнений относительно возможной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,64%, до 3100,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1758,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,56%, до 30140,7 пункта. Корейский KOSPI поднимался при этом на 0,35%, до 2425,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,47%, до 5793,3 пункта, Nikkei 225 — на 0,42%, до 20532 пунктов.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая , что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов.

Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований — свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

При этом ранее в ходе торгов японский Nikkei 225 опускался до минимальной отметки с октября, поскольку обострение отношений между США и КНР привело к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится японская иена. Так, в прошлую пятницу курс доллара к иене опустился до минимума с ноября 2016 года. Укрепление национальной валюты оказывает давление на стоимость акций японских компаний, так как это уменьшает их прибыль в местной валюте.

"Пока Вашингтон и Пекин поддерживают свою риторику торговой войны и предпринимают меры, уход инвесторов от риска, скорее всего, будет способствовать укреплению японской иены", — цитирует агентство Market Watch слова аналитиков DBS.