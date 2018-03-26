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Нефть коррекционно дешевеет
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Нефть коррекционно дешевеет после роста до максимумов с февраля 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник перешли к снижению, после роста до максимумов с февраля на ожиданиях продолжения сотрудничества по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 69,67 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 65,61 доллара за баррель.
В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые со 2 февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.
Таким образом, стоимость обеих нефтяных марок приближается к новым максимумам с 2014 года после торгов на понижение в течение всего начала 2018 года.
Трейдеры отыгрывали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалихао том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года. Еще одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США. Наложение санкций может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венское соглашение до конца 2018 года.
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