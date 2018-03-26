Северо-Кавказский округ лидирует по динамике продаж новых грузовиков

Исследование «Автостат Инфо» показало, что по результатам февраля 2018 года наиболее высокая динамика прироста продаж новых грузовых автомобилей была зафиксирована на рынке Северо-Кавказского ФО.

Объем реализации грузовой техники вырос здесь в отчетный месяц на 96,2%. При этом рост в количественном выражении оказался не столь впечатляющим. Всего было продано 102 новых грузовика, а годом ранее — 52 ед. Высокие темпы роста были отмечены и в Северо-Западном ФО, где объем реализации новых грузовиков вырос на 51,3% в годовом выражении до 599 ед. (в феврале прошлого года — 396 шт.). Центральный округ вырос в продажах на 48%, всего здесь был реализован 1971 грузовик в феврале этого года, а годом ранее — 1331 ед. Показатели продаж грузовой техники на Дальнем Востоке увеличились в отчетный месяц на 43,7%, то есть с 197 до 283 ед. Прирост продаж на грузовом рынке Южного ФО составил 43,6%, в количественном выражении объем реализации таких машин достиг отметки в 395 ед. (против 275 ед. в прошлом году).

Известно, что в феврале 2018 года в Сибирском округе на рынке новых грузовиков был продано на 33,8% больше техники, чем годом ранее (621 ед.). В Приволжском регионе прирост грузового рынка составил 24% (объем продаж — 990 ед. техники), а в Уральском ФО показатели выросли на 18,3% до 848 ед.