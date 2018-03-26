Продукция приморских фермеров по минимальным ценам появится во Владивостоке

Во Владивостоке приобрести молоко и консервы напрямую от производителя по минимальным ценам жители и гости края смогут в нестационарных торговых объектах. Об этом стало известно на совещании, которое провел врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко с представителями торговых сетей в среду, 21 марта.

На повестку дня вновь вынесли вопрос о реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции местного производства и применения торговых надбавок.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня на уровне Администрации Приморского края проводится планомерная работа по сдерживанию цен на ресурсы, которые определяют стоимость продуктов.

«Подписано соглашение с "Роснефтью” , что позволило зафиксировать цену на год на нефтепродукты. Снизили тарифы на электроэнергию на 10% для предпринимателей. Будем вводить в край газомоторное топливо, цена на газ составит около 20 рублей — можно будет снизить затраты на перевозки», — обозначил врио Губернатора.

От предпринимателей же ждут социально направленной работы, подчеркнул глава Приморья, отметив хорошую работу представителей торговых сетей в день выборов Президента России.

«Многие из вас организовали торговлю на избирательных участках в день голосования. Это, в том числе, позволило создать праздничное настроение у людей — все, кто приходил на участки, могли приобрести качественную продукцию по минимальным ценам», — подчеркнул врио Губернатора.

Глава региона акцентировал внимание на том, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.

«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — заявил Андрей Тарасенко.

По словам директора по маркетингу краевой торговой сети супермаркетов «Фреш-25» и «Радиус» Елены Алешкиной, в их магазинах по всему краю с 2015 года постоянно проходится акция «Социальная цена».

«Сформирован список из 40 самых востребованных товаров для малообеспеченных слоев населения, которые продаются по минимальным ценам. Например, килограмм гречки можно приобрести за 30 рублей, бутылку подсолнечного масла — за 60», — сказала предприниматель.

Как отметил вице-губернатор Валентин Дубинин , некоторые приморские товаропроизводители также готовы продавать продукты по минимальным ценам в специальных павильонах во Владивостоке.

«Например, Спасский консервный завод и Артемовский молокозавод готовы продавать три-четыре вида наиболее популярной продукции по минимальным ценам в нестационарных торговых объектах», — проинформировал заместитель главы региона.