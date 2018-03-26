Красноярская древесина будет продаваться на бирже

Как отметил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, запуск проекта повысит уровень законности, обеспечит прозрачность продаж древесины, заготовленной лесничествами в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий, расширит доступ предприятий малого и среднего бизнеса к ее приобретению для глубокой переработки.

Биржевые торги в этой сфере проходят и в других российских регионах, и это позволяет формировать справедливые рыночные цены на древесину.

Первые пилотные торги состоятся в апреле. Некоторое время будет анализироваться эффективность этого механизма, и если он оправдает себя, со второго полугодия 2018 года на него перейдут все лесничества края.