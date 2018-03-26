Китай запустил торги нефтяным фьючерсом в юанях

Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, начались в понедельник на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) — дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE), передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска на площадке в деловом районе Пудун.

Как сообщает биржа, объем контракта составит 1 тыс. баррелей. Минимальный шаг цены — 0,1 юаня за баррель. Поставки будут осуществляться из портов Омана , Катара, Йемена Ирака (Басра) и Восточного Китая. Порты погрузки могут быть в дальнейшем скорректированы с учетом рыночных условий. Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая

Торговые сессии разделены в течение дня и будут проходить со следующим интервалом: 09:00-10:15, 10:30-11:30 и 13:30-15:00 по местному времени. (04:00-05:15, 05:30-06:30, и 08:30-10:00 мск).

Иностранные участники торгов смогут осуществлять фондирование в иностранной валюте по курсу на Китайской валютной бирже на день проведения торгов. Правилами торгов в качестве иностранной валюты для этого установлен доллар США. Ранее Минфин КНР объявил об освобождении нерезидентов, работающих с инструментом, от уплаты подоходного налога сроком до трех лет.

Нефть в Китае По мнению наблюдателей, фьючерс необходим Китаю , как крупнейшему импортеру нефти в мире, для контроля за ценообразованием на этот энергоноситель. В опубликованном за несколько дней до запуска торгов заявлении Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР подчеркивалось, что нефтяные фьючерсы в юанях будут способствовать дальнейшему открытию финансового рынка страны и станут инструментом по управлению рисками для работающих в нефтяной сфере компаний.

В настоящее время Китай лидирует в мире по импорту нефти, а также занимает второе место по объему ее потребления, который в 2017 году составил 610 млн тонн. Зависимость страны от закупок нефти за рубежом достигла по итогам прошлого года 70%. В 2017 году КНР импортировала 420 млн тонн этого энергоносителя. Нефтяной бенчмарк

Крупнейшими нефтяными бенчмарками являются WTI — торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и Brent — торгуется на Лондонской бирже. Россия также намерена создать свой торговый бенчмарк. В конце 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги фьючерсом на российскую экспортную нефть Urals.

Первые попытки наладить торговлю нефтяными фьючерсными на внутреннем рынке Китая были предприняты еще в 1993 году, но через год она была прекращена из-за высокой ценовой волатильности.