Уже два проекта рыбных рынков представили во Владивостоке

Рыбный рынок планируется построить на Корабельной набережной.

В администрации Приморского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу рассмотрения проектов рыбных рынков, создаваемых в Приморском крае, и их реализации. Как администрация края, так и администрация города прикладывают максимум усилий для реализации этого стратегического для Владивостока и Приморского края проекта, передает пресс-служба Ассоциации марикультурных организаций Приморского края.

Так, в ходе заседания межведомственной рабочей группы под руководством и.о. вице-губернатора Приморского края Валентина Дубинина , прошедшего в минувшую пятницу в администрации Приморского края, было рассмотрено два возможных проекта реализации рыбного рынка на Корабельной набережной г. Владивостока.

Первый проект многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком, имеющего форму ската, был представлен компанией «Аквахолод». Как пояснил представитель разработчика проекта, к настоящему времени компанией прорабатываются варианты реализации проекта с рядом иностранных инвесторов. Помимо этого, разработчиком проекта проработаны варианты поставок в адрес предполагаемого рыбного рынка свежей рыбы и морепродуктов от ряда дальневосточных рыбопромысловых и аквакультурных компаний. Этот проект рыбного рынка уже был презентован в рамках III Восточного экономического форума в 2017 г.

Второй вариант проекта был представлен компанией «Акватехнологии». Проект похож на предыдущий уже тем, что так же предполагает размещение в комплексе рыбного рынка нескольких рыбных ресторанов. Разработчиком проекта так же проведены переговоры с рядом иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации данного проекта, как и с несколькими рыбопромысловыми компаниями, готовыми поставлять свою продукцию для реализации на рыбном рынке. Также компания планирует реализовывать на рыбном рынке и свою продукцию, добываемую в прибрежных водах Приморского края.

Отличие проектов заключается в этажности — два этажа в первом и три этажа во втором, а также в архитектурном дизайне — дизайн второго проекта предполагается сделать более простым.

В ходе заседания рабочей группы представители администрации края и городской администрации неоднократно озвучивали заинтересованность в реализации проекта рыбного рынка в г. Владивостоке и, соответственно, готовность оказать всяческое содействие в его реализации.