Биткоин дешевеет, инвесторы ожидают более убедительной динамики на текущей неделе

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром торгуется в слабом минусе, при этом инвесторы ожидают более четкого направления торгов для криптовалюты на этой неделе.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.21 мск биткоин дешевел на 1,14%, до 8,495 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,46%, до 8,438 тысячи долларов, на GDAX — на 0,93%, до 8,445 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 0,01%, до 522,51 доллара, Ripple — снижался в стоимости на 0,38%, до 0,637 доллара, Bitcoin Cash — на 0,94%, до 973,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 328,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.