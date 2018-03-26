Греф предсказывает массовый возврат капиталов из офшоров

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует массовый возврат в Россию капиталов из офшорных зон в самое ближайшее время. По его словам, уже сейчас их приток достаточно значителен. «Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие 12 месяцев мы увидим возврат существенных объемов капитала», — сказал эксперт в интервью бразильской газете Valor Economico.

На вопрос о том, как данный процесс повлияет на российский рубль, Греф ответил, что все зависит от стерилизации этого капитала, но пока Центробанк Минфин успешно справляются с такой задачей. Он также отметил, что Россия открыта и для иностранного капитала, который не встретит здесь никаких препятствий. «В России работает много дочерних компаний иностранных банков. В этом смысле наш рынок полностью либерален», — заявил глава Сбербанка.

Капиталы, домой!

«Господин Греф зарекомендовал себя как человек с хорошей интуицией, — напомнил „Ридусу“ аналитик TeleTrade Александр Егоров . — Все решения, которые он принимал в Сбербанке, как правило, приводили к хорошим результатам».

Он считает, что основания для подобных прогнозов действительно есть. С одной стороны, российские власти активно поощряют возврат капиталов, предлагая различные льготы по налогам и освобождение от всяких налоговых преследований. С другой стороны, политическая напряженность в мире растет, и капиталы российских бизнесменов за пределами страны в той или иной степени подвержены риску. «Поэтому это очень вероятный сценарий развития событий», — отмечает Егоров.

Свою роль играет и последовательное ужесточение регулирования в международной финансовой сфере. «С учетом обмена информацией между странами прятать деньги уже становится все сложнее. Санкции, я думаю, тоже сыграют определенную роль. Российских граждан начинают активно проверять при открытии счетов за рубежом и, наверное, это тоже будет способствовать тому, что российская юрисдикция станет просто удобнее иностранной в каких-то сферах», — добавляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

Отток капиталов из страны все равно продолжится, отмечает он, поскольку это нормальная ситуация для России с учетом состояния ее платежного баланса. Если валюта притекает в страну, ее можно использовать, например, чтобы оплатить внешние долги, увеличить импорт или приобрести какие-то активы за рубежом, поэтому так или иначе деньги все равно будут уходить из страны.

Для рубля особых угроз эксперты тоже не видят. По словам Егорова, позиции российской валюты сейчас в определенной степени уже сложились, и рубль чувствует себя достаточно уверенно, даже несмотря на снижение процентной ставки ЦБ, которая, как правило, оказывает давление на национальную валюту, и назревающие факторы риска, связанные с санкциями и прочими действиями внешних сил.

Аналитик напоминает, что возврат капитала будет производиться из валюты той страны, где он сейчас находится, и это, наоборот, поддержит рубль. «Большое количество валюты как раз будет стабилизировать позиции рубля при определенном уровне рублевой ликвидности», — поясняет он.

В погоне за долларом

В своем интервью Герман Греф затронул также тему использования национальных валют в торговле, предложенное БРИКС . По мнению главы Сбербанка, это окажет «достаточно благоприятное влияние, поскольку создание альтернативных инструментов расчетов — всегда очень хорошо». «Ведь это отход от монополий и монополистических инструментов в торговле. Если нам действительно удастся развить такие расчеты, это будет прекрасно», — цитирует его слова ТАСС

Здесь эксперты настроены менее оптимистично. Этот вопрос обсуждается уже не один год: в свое время обсуждалась идея создания биполярного мира, планировалось также организовать международный финансовый центр в Москве и продавать нефть за рубли.

«Но политическая воля не всегда согласуется с экономическими возможностями. По всей видимости, со стороны США будут приниматься какие-то меры противодействия, связанные с тем, что долларовая монополия в определенной степени поддерживает ту роль США, которую они себе приписали в качестве мирового экономического и политического лидера», — рассуждает Егоров.

Есть и чисто технические сложности. Возникает масса вопросов с точки зрения организации данного процесса, в частности, большое количество национальных валют в международных расчетах ставит проблему формирования цен и, соответственно, рисков колебания этих валют.

«То есть, система, скажем так, контрактов, становится сложнее и менее предсказуемой для каждого из участников. Условно, если вы импортируете в одной валюте, а экспортируете в другой, вам нужно каким-то образом учитывать все эти кросс-валютные риски», — разъясняет Брагин.

Понятно, что одна валюта в этом плане несколько проще: есть четкая цена и, по крайней мере, относительно этой валюты можно рассчитывать какие-то риски.

«Но в случае множества валют эта задача усложняется. Поэтому мне кажется, что мультивалютная система менее устойчива. Идея понятна: хочется уйти от долларовой зависимости. Но вопрос — что получится на выходе? На мой взгляд, система будет гораздо менее удобной», — продолжает Брагин.

Вопрос не самый легкий, признает Егоров. Но он уверен, что движение в этом направлении продолжится, и процесс будет развиваться поэтапно естественным образом, потому что во многом лишняя конвертация в доллары — это лишняя нагрузка при совершении транзакций каких-то стран вне долларовой зоны, например, между Россией и Китаем . «Когда-то, наверное, доллар будет подвинут в этом плане, но пока это не такой простой процесс», — констатировал эксперт.

Россия на пороге реформ?

Перед самой Россией, по мнению Грефа, в ближайшее время стоит три ключевые задачи: необходимость проведения реформ, внедрение инноваций и диверсификация экономики.

Глава Сбербанка уверен, что высокий уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину со стороны населения и поддержка парламента позволят главе государства решать их без помех.

«Я думаю, что можно сформировать хорошую команду, потому что есть достаточное количество специалистов, которые могут заняться очень качественным проведением реформ, не допуская отрицательных социальных последствий», — заметил Греф.

Стоит ли всерьез рассчитывать на перемены? По словам Егорова, все понимают, что новый срок действующего президента если не последний, то, наверное, предпоследний, и уходить надо победителем.

«И уж если делаются заявки, что надо консолидироваться и достичь новых вершин, то, наверное, в этом направлении и будут предприниматься меры. Но пока это мысли, исходя из общечеловеческих соображений. А что там на самом деле задумано, и как в действительности пойдет процесс, пока представлять сложно. У нас всегда чиновничество вроде бы «за», но все гибнет в бумажках, в каких-то разборках, урегулированиях и т. д.» — резюмирует аналитик.