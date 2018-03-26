Министерство коммерции КНР: Китай сохранит приверженность открытости в секторе услуг

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Китай сохранит приверженность открытости своего сектора услуг и готовит для этого новые меры, несмотря на продолжение торгового дефицита в данной сфере. Об этом сегодня сообщил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

Ван Шоувэнь сообщил, что Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам в таких областях, как финансы, телекоммуникации, здравоохранение, образование и уход за пожилыми, а также ослабит ограничения на зарубежные активы в финансовом бизнесе, включая банки, брокерские услуги и фонды.

"Мы представим графики и дорожные карты по открытию секторов, включающих финансы, транспорт на новых энергоносителях и топливно-заправочные станции", — сказал Ван Шоувэнь на Форуме по развитию Китая в Пекине.

Приверженность открытости контрастирует с составившим в 2017 году 255,4 млрд долларов США дефицитом Китая в торговле услугами.

"Мы всегда поддерживали свободную и честную торговлю", — отметил Ван Шоувэнь.

Китай открыл для зарубежных инвесторов 120 связанных с торговлей услугами отраслей, это превышает поставленную при вступлении Китая во Всемирную торговую организацию около двух десятилетий назад задачу по открытию 100 отраслей.

В зонах свободной торговли правительство полностью либерализовало многие отрасли, пользующиеся повышенным вниманием зарубежных инвесторов, в том числе сектора кредитных рейтингов, бухгалтерского учета, электронной коммерции, электрических батарей и оборудования для железнодорожного транспорта.

Китай сократил административные проволочки для зарубежных инвесторов за счет упрощения или отмены многих разрешительных процедур, также можно ожидать и новых благоприятных политических мер, добавил заместитель министра. —0—