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Узбекистан тянет новый ЛЭП в Афганистан
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Узбекистан тянет новый ЛЭП в Афганистан 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 25 марта /Синьхуа/ — Узбекистан приступил к строительству новой линии электропередачи /ЛЭП/ «Сурхон–Пули-Хумри» в Афганистан. Об этом сообщил председатель правления «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев на встрече с журналистами в пресс-центре международной конференции по Афганистану.
По его словам, новая ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70 проц. Ориентировочная сумма реализации проекта составит 150 млн долларов США, из них — 32 млн долларов будут направлены узбекской стороной. —0—
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