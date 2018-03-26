Узбекистан тянет новый ЛЭП в Афганистан

Ташкент, 25 марта / Синьхуа / — Узбекистан приступил к строительству новой линии электропередачи /ЛЭП/ «Сурхон–Пули-Хумри» в Афганистан . Об этом сообщил председатель правления «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев на встрече с журналистами в пресс-центре международной конференции по Афганистану.

По его словам, новая ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70 проц. Ориентировочная сумма реализации проекта составит 150 млн долларов США, из них — 32 млн долларов будут направлены узбекской стороной. —0—