Тюменская область за год удвоила экспорт в Бельгию

В число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области стабильно входит Бельгия : в 2017 году двусторонний товарооборот вырос в три раза в сравнении с 2016, в том числе экспорт — в два раза. К позитивному опыту соседей в сотрудничестве с тюменцами присматриваются бизнесмены Люксембурга

По данным Уральского таможенного управления в 2017 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Бельгией составил около 573 миллионов долларов США, в том числе экспорт — почти 355 миллионов долларов. Годом раньше эти показатели были существенно ниже: внешнеторговый оборот — чуть больше 179 миллионов долларов США, из которых 173,8 миллионов долларов составил экспорт.

С еще одной страной Бенилюкса, Люксембургом, взаимный оборот товаров на порядок меньше. Уральское таможенное управление оценило в 2017 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Люксембургом в 244 тысячи долларов США. Но взаимный интерес есть, в мае 2016 года появился даже советник по вопросам внешней торговли Великого Герцогства Люксембург в Тюменской области, назначенный специальным постановлением министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном . Им стал Владислав Квасов, управляющий директор по развитию бизнеса в Уральском ФО ПАО «Промсвязьбанк»

«Одним из результатов взаимной заинтересованности и целенаправленной работы по налаживанию деловых контактов может стать и намеченный на 26-28 марта визит делегации представителей Бельгийско-Люксембургской торговой палаты во главе с ее первым вице-президентом, господином Йоханом Вандерплаетсе », — рассказали в Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В течение двух дней состоятся встречи представителей европейских деловых кругов с руководителями региона, коллегами-бизнесменами из Тюменской области, которые дадут новый импульс в развитии сотрудничества стран и регионов.