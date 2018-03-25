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В аэропортах Испании зафиксируют цену на воду
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В аэропортах Испании зафиксируют цену на воду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Управление аэропортов и воздушного транспорта Испании решило установить максимальную цену в 1,6 евро на бутилированную воду в торговых автоматах, сообщает испанское издание Eleconomista.
Эти меры вызваны жалобами туристов на чрезмерные цены основных продуктов и особенно воды. Представители ведомства решили также заняться установкой питьевых фонтанчиков, доступ к которым будет свободным.
В ближайших планах управления — урегулирование вопроса расширения торговых площадей за счет пространства для пассажиров.
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