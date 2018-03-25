В аэропортах Испании зафиксируют цену на воду

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Управление аэропортов и воздушного транспорта Испании решило установить максимальную цену в 1,6 евро на бутилированную воду в торговых автоматах, сообщает испанское издание Eleconomista.

Эти меры вызваны жалобами туристов на чрезмерные цены основных продуктов и особенно воды. Представители ведомства решили также заняться установкой питьевых фонтанчиков, доступ к которым будет свободным.

В ближайших планах управления — урегулирование вопроса расширения торговых площадей за счет пространства для пассажиров.