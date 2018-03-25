Заграничные путешествия дорожают вопреки укреплению рубля

Любителям заграничных путешествий стоит приготовиться к дальнейшему росту расходов. Они растут даже вопреки укреплению национальной валюты. В прошлом году средневзвешенный курс составил 66 рублей за евро, а в 2016-м — 74 рубля. Однако средняя стоимость зарубежных поездок за год увеличилась на 7 процентов, до 58,2 тысячи рублей. В эту сумму входит стоимость самого тура, а также дополнительные траты на отдыхе. Если же путешественник отправляется за границу самостоятельно, то учитываются затраты на транспорт, размещение, питание и прочие расходы. Средняя продолжительность такого путешествия 10-15 дней.

Конечно, стоимость поездки зависит и от выбранного отеля, и от направления. Скажем, десятидневный тур в июле в Испанию в отеле 4 звезды с завтраками обойдется в 100-120 тысяч рублей на двоих, и это без прочих расходов. А вот поездка на тот же срок в Турцию , но в отель «все включено» будет стоить примерно 80-90 тысяч рублей.

74 тысячи рублей уже сейчас предлагается заплатить паре за семь дней отдыха в Египте

Анна Подгорная. Среднюю величину затрат тянет вверх как раз сокращение бюджетных предложений на рынке выездного туризма, говорят эксперты. Та же Турция по сравнению с прошлым годом подорожала на 10-15 процентов, отмечает член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ

Вряд ли стоит ожидать дешевого отдыха и на египетском направлении. После открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва Каир предлагать туры в Египет начала только одна компания. Средняя стоимость тура составляет 1,3 тысячи долларов (около 74 тысяч рублей) на двоих за семь ночей. Как пояснили в компании, это стандартный пакет «все включено», только на базе не чартерной, а регулярной перевозки.

Бюджетные пред ложения на рынке выездного туризма сокращаются, это касается даже турецкого направления

Цены на регулярные авиарейсы устанавливает перевозчик, и чем ближе к дате вылета, тем они обычно выше. Значит, стоимость перелета, а вместе с ней и цена пакетного тура может меняться, причем особенно существенно на востребованных направлениях.

Снизить стоимость путешествий удается самостоятельным туристам, потому их число растет. Например, за прошлый год количество самостоятельных бронирований отелей россиянами в Италии увеличилось в полтора раза, отмечает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

Правда, для удешевления поездки нужно постараться — найти дешевый билет или успеть купить его со скидкой, накопить мили по карте лояльности и рассчитаться ими за полет, бронировать отели заранее или по акции. Пользуются такими возможностями больше молодые люди, а у работающих занятых людей на это часто нет времени, отмечает эксперт.