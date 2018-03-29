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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,12%
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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,12% 

Investing.com Россия 18 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, финансов и биомедицинских технологий.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подорожал на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Nice Ltd (TA:NICE), которые подорожали на 1.070,000 п. (3,40%), закрывшись на отметке в 32.570,0000. Котировки First International Bank of Israel Ltd (TA:FTIN) выросли на 215,00 п. (3,00%), завершив торги на уровне 7.390,000. Бумаги Big Shopping Centers Ltd (TA:BIG) выросли в цене на 470,00 п. (2,05%), закрывшись на отметке 23.430,0000.
Лидерами падения стали акции Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd (TA:BEZQ), цена которых упала на 35,2 п. (7,28%), завершив сессию на отметке 448,0. Акции Partner Comms (TA:PTNR) поднялись на 81,00 п. (4,88%), закрывшись на уровне 1.580,000, а Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) снизились в цене на 108,000 п. (4,18%) и завершили торги на отметке 2.478,000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (206) превысило количество закрывшихся в минусе (182), а котировки 20 акций практически не изменились.
Котировки акций Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd (TA:BEZQ) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 7,28%, 35,2 п., и завершили торги на отметке 448,0. Котировки акций Partner Comms (TA:PTNR) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,88%, 81,00 п., и завершили торги на отметке 1.580,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,67%, или 0,43, достигнув отметки $64,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,44%, или 0,30, до $69,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,12%, или 1,60, до отметки $1.322,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS выросла на 0,05% до 3,5104, а котировки EUR/ILS упали на 0,08%, достигнув отметки 4,3181.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 89,72.
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