Вьетнамские власти борются с турами «на ноль долларов»

Вьетнамская провинция Куангнинь официально объявила войну туристическим компаниям, проводящим туры «на ноль долларов» для китайских туристов, сообщает газета Tuoi Tre News

Покупая такие экскурсии, клиенты либо оплачивают только трансфер, либо весь спектр услуг, но по очень заниженным ценам. Предприятия компенсируют убытки за счет уклонения от налогов и привлечения клиентов в магазины, ориентированные только на туристов. Такие заведения платят туркомпаниям за каждого привезенного человека от 5$ до 31$. В итоге, правительство получает минимальный доход от таких экскурсий, что плохо сказывается на туристическом климате региона.

В ходе компании по борьбе с теневым туристическим бизнесом в Куангине 20 марта была закрыта местная компания, предоставлявшая неоправданно-дешевые туры.

Куангнинь — провинция на северо-востоке Вьетнама , граничащая с Китаем . Главной ее достопримечательностью является всемирно известная бухта Ха Лонг, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО . По информации газеты, только за первых три месяца 2018 года в провинцию приехали около 310 000 китайцев.

Ранее мы писали, что проблемы в связи с внезапно выросшим притоком китайских туристов стал испытывать и курортный город Нячанг

Источник: Tuoi Tre News