Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 1,09%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья разнонаправленно за счет укрепления секторов услуг, страхования и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах транспорта, банковских услуг и недвижимости.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подешевел на 1,09%, достигнув 52-недельного минимума, индекс ADX General подорожал на 0,82%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Deyaar (DU:DEYR), которые подорожали на 0,012 п. (2,53%), закрывшись на отметке в 0,487. Котировки Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT) выросли на 0,030 п. (2,29%), завершив торги на уровне 1,340. Бумаги Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли в цене на 0,013 п. (1,89%), закрывшись на отметке 0,700.

Лидерами падения стали акции Emirates Refreshments (DU:ERC), цена которых упала на 0,320 п. (9,73%), завершив сессию на отметке 2,970. Акции Aramex (DU:ARMX) поднялись на 0,160 п. (3,70%), закрывшись на уровне 4,170, а Ajman bank (DU:AJBNK) снизились в цене на 0,040 п. (3,67%) и завершили торги на отметке 1,050.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Dana Gas (AD:DANA), которые подорожали на 8,33% до отметки 0,910, Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR), которые набрали 4,23%, закрывшись на уровне 0,7400, а также акции First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB), которые повысились на 2,19%, завершив сессию на отметке 11,65.

Лидерами падения стали акции National Takaful Co PJSC (AD:WATA), которые снизились в цене на 7,69%, закрывшись на отметке 0,48. Акции компании National Bank of Fujairah PJSC (AD:NBF) потеряли 5,00% и завершили сессию на уровне 2,85. Котировки National Corp Tourism Hotels (AD:NCTH) снизились в цене на 3,85% до отметки 2,00.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (21) превысило количество закрывшихся в плюсе (7), а котировки 11 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 14 компаний подешевели, 5 выросли, a 9 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Emirates Refreshments (DU:ERC) упали до минимума, подешевев на 9,73%, 0,320 п., и завершили торги на отметке 2,970. Котировки акций Dana Gas (AD:DANA) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 8,33%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 0,910. Котировки акций First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 2,19%, 0,25 п., и завершили торги на отметке 11,65. Котировки акций National Corp Tourism Hotels (AD:NCTH) упали до минимума, подешевев на 3,85%, 0,08 п., и завершили торги на отметке 2,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,35%, или 1,51, достигнув отметки $65,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $69,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,49%, или 19,80, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6731, а котировки EUR/AED повысились на 0,39%, достигнув отметки 4,5374.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,10.