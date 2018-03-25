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Глава китайского центробанка сменил гнев на милость в отношении криптовалют
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Глава китайского центробанка сменил гнев на милость в отношении криптовалют 

BitCryptoNews 57 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Глава китайского центрального банка И Ган заявил, что криптовалюта — это денежные средства, которые не имеют границ.
По словам чиновника, криптовалюта является адреналином для криптоинвестров. Цифровые активы вызывают большой интерес для китайского общества, так как дает полную свободу для входа на финансовый рынок. Также И Ган подчеркнул, что криптовалюта обеспечивает высокий уровень прозрачности, что благоприятно сказывается на экономике.
Напомним, бывший глава ЦБ Чжоу Сяо­чу­ань был против использования криптовалюты и не признавал ее огромный потенциал. Но благодаря И Гану, в скором будущем ЦБ может смягчить регулирование криптовалюты. Большинство участников надеются, что новый глава создаст все условия для развития криптондустрии в стране.
Ранее мы писали, что Банк Китая патентует новое решение в отношении масштабирования блокчейна.
фото: Shutterstock
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