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Индекс промышленного производства в Псковской области вырос на 4,4 процента
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Индекс промышленного производства в Псковской области вырос на 4,4 процента 

Псковская губерния 1 час назад
Индекс промышленного производства в Псковской области за январь — февраль 2018 года вырос на 4,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, об этом сообщает Псковстат. По данным ведомства, февраль оказался более оживлённым в плане промышленного производства: рост в феврале относительно января составил 10,5 процентов. Кроме того, инфляция за первые два месяца 2018 года составила 0,8 процента, отметили в Псковстате. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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