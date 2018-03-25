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Архангельск присоединился к «Часу Земли»
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Архангельск присоединился к «Часу Земли» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Накануне в Архангельске прошла всемирная акция «Час Земли». Цель этой акции — привлечь людей к проблемам экологии путем отключения на час подсветки у памятников и городских зданий.
Рядом с библиотекой САФУ решившие поучаствовать в акции пришли со свечками и бенгальскими огнями. После того как собравшиеся посмотрели на файер-шоу, люди выстроились в цифру 60, держа в руках горящие свечи.
Акцию поддержали АЦБК, «Звездочка», Севмаш, Северный государственный медицинский университет, Архангельский городской культурный центр, Северодвинский ЦУМ. Подсветку выключили у здания областного правительства, высотки на площади Ленина и нескольких корпусов САФУ, а также некоторых других зданий.
Горожане неоднозначно отнеслись к этой идее. В социальных сетях стали появляться дискуссии по поводу того, правильно ли выключать подсветку и поможет ли это действительно обратить внимание людей на проблемы экологии. В аргументации «против» чаще всего звучал довод, что резкое снижение нагрузки приведет к проблемам в электроснабжении.
— Одновременное добровольное отключение электроэнергии в квартирах в рамках акции «Час Земли» не может отразиться на работе единой энергосистемы России. Отключение света в квартирах нескольких десятков и даже сотен тысяч россиян не способно привести к заметному изменению уровня потребления в энергосистеме, — рассказывают в СО ЕЭС, компании, занимающейся обеспечением всего энергоснабжения в России.
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