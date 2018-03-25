Архангельск присоединился к «Часу Земли»

Накануне в Архангельске прошла всемирная акция «Час Земли». Цель этой акции — привлечь людей к проблемам экологии путем отключения на час подсветки у памятников и городских зданий.

Рядом с библиотекой САФУ решившие поучаствовать в акции пришли со свечками и бенгальскими огнями. После того как собравшиеся посмотрели на файер-шоу, люди выстроились в цифру 60, держа в руках горящие свечи.

Акцию поддержали АЦБК , «Звездочка», Севмаш , Северный государственный медицинский университет, Архангельский городской культурный центр, Северодвинский ЦУМ . Подсветку выключили у здания областного правительства, высотки на площади Ленина и нескольких корпусов САФУ, а также некоторых других зданий.

Горожане неоднозначно отнеслись к этой идее. В социальных сетях стали появляться дискуссии по поводу того, правильно ли выключать подсветку и поможет ли это действительно обратить внимание людей на проблемы экологии. В аргументации «против» чаще всего звучал довод, что резкое снижение нагрузки приведет к проблемам в электроснабжении.