Рынок недвижимости Гонконга продолжает раскаляться

Больше всего подорожали квартиры площадью от 100 до 160 кв.м — на 18,9%, до $29 060 за кв.м. Заметно подскочили в цене также апартаменты площадью менее 40 квадратов и на 40 — 70 кв.м — на 14% и 14,5% соответственно — до $21 700 и $21 790 за кв.м, сообщает Global Property Guide. Меньше всего — на 6,7%, до $37 540, подорожали квартиры площадью от 160 «квадратов».

Вместе с тем, реальные доходы населения в Гонконге практически не менялись в течение многих лет. Но цены на жилье выросли в три раза с 2003 по 2015 год. С 2008 по 2013 год стоимость недвижимости подскочила на 95,7% с учетом инфляции. Неудивительно, что каждый четвертый гражданин города-государства не может купить жилье.

Спрос на местную собственность был обусловлен сочетанием строгих правительственных постановлений о развитии, низкими процентными ставками и стабильностью национальной валюты. Вместе с тем, количество предлагаемых участков продолжает уменьшаться. Цена на жилье растет, несмотря на повышение государственных пошлин, начиная с ноября 2016 года, и сокращение количества допустимых кредитов на жилую и коммерческую недвижимость с мая 2017 года.

В 2017 году общее количество сделок с недвижимостью в Гонконге выросло на 12,6% — до 61 591 единиц в сравнении с годом ранее, а сумма покупок увеличилась на 30% — до $71,1 млрд

Ситуация в строительном секторе — неоднозначная. Количество доработок имеющихся объектов выросло на 21,9% в 2017 году по сравнению с годом ранее — до 17 791 единицы. С другой стороны, возведение нового жилья упало на треть — до 17 000 единиц в 2017 году в соотношении с 2016 годом.

Цены на недвижимость в Гонконге, как ожидается, продолжат расти двузначными цифрами в 2018 году, на фоне сильного внутреннего и внешнего спроса, бума на фондовом рынке, рекордно низкого уровня безработицы и высоких темпов экономического роста. Специалисты прогнозируют подъем цен на 10 — 20%.

Экономика Гонконга выросла на 3,8% в 2017 году, резко увеличившись с роста в 1,9% в 2016 году на фоне развития экспорта, сильного внутреннего спроса и восстановления сектора туризма. ВВП должен подняться еще на 3 — 4% в этом году, по словам секретаря по финансовым вопросам Гонконга Павла Чан.

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