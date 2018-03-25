На китайской бирже больших данных насчитывается более 2000 членов 

Гуйян, 25 марта /Синьхуа/ — На Global Big Data Exchange /GBDE, Биржа глобальных больших данных/ в городе Гуйян, административном центре провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, насчитывается более 2000 членов. Об этом сообщили в компетентном ведомстве провинции Гуйчжоу.
Члены GBDE являются выходцами из более чем 20 отраслей, которые включают финансы, телекоммуникации, информационные технологии и медиа. На бирже они осуществляют коммерческие операции с данными.
Биржа GBDE, являющаяся первым в мире подобным учреждением, начала функционировать в апреле 2015 года. Ее штаб-квартира находится в Гуйяне, а два оперативных центра — в Пекине и Шанхае.
По состоянию на конец октября 2017 года, объем продаваемых на GBDE данных достиг 150 петабайтов. Размер оборота превысил 120 млн юаней /порядка 19 млн долл. США/. -0-