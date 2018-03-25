Всего за неделю Facebook теряет в капитализации $58 миллиардов

Стоимость одной акции интернет‐гиганта на американском фондовом рынке подешевела со $177 до $159 к закрытию торгов в пятницу. Инвесторы опасаются грядущего оттока пользователей из‐за скандала со сбором персональных данных британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica, сообщило немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters

Информация о падении стоимости Facebook появилась в ночь на субботу, после окончания торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке . Сообщается, что пик стоимости американской компании пришелся на февраль 2018 года. Тогда инвесторы оценивали одну акцию Facebook в $190.

Однако после того, как в СМИ появилась информация, что персональные данные более 50 миллионов пользователей социальной сети незаконно использовались для политического влияния на избирательные процессы по всему миру, стоимость акций Facebook стремительно упала и пока остановилась на цене в 152 $ за одну ценную бумагу. В итоге, компания всего за одну неделю потеряла порядка $58 миллиардов.

Ранее стало известно, что вслед за многими пользователями Facebook, Илон Маск также решил покинуть онлайн просторы популярной социальной сети. Основатель инновационных компаний Space X и Tesla, под популярным хэштэгом #deletefacebook, сообщил о полном закрытии страниц своих фирм в Facebook.

Ранее британские СМИ опубликовали итоги расследования об аналитической фирме Cambridge Analytica. По информации журналистов, британское консалтинговое агентство предоставляло широкий спектр услуг по проведению политических кампаний в разных странах мира.

В своей работе, помимо «провокаций, подкупа и шантажа» чиновников разного уровня, специалисты Cambridge Analytica также незаконно использовали и многомиллионную базу персональных данных пользователей Facebook.

По результатам детального анализа различных предпочтений и отзывов в социальной сети, британские консультанты выстраивали политические рекламные кампании под конкретные запросы своих клиентов.