В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли» 

На час жители, неравнодушные к будущему планеты, выключали свет и не пользовались электроприборами. Во тьму погрузились около двух тысяч зданий, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации. Было сэкономлено около 28,5 мегаватт-час электроэнергии. Этого достаточно для месячного обеспечения жилого дома в 100 квартир, сообщает агентство «Москва». Акция «Час Земли» ежегодно проходит в Москве и десятках других российских городов.