Ещё
В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли» 

Авторадио 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
На час жители, неравнодушные к будущему планеты, выключали свет и не пользовались электроприборами. Во тьму погрузились около двух тысяч зданий, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации. Было сэкономлено около 28,5 мегаватт-час электроэнергии. Этого достаточно для месячного обеспечения жилого дома в 100 квартир, сообщает агентство «Москва». Акция «Час Земли» ежегодно проходит в Москве и десятках других российских городов.
Авторадио: последние новости
В Москве 24 марта состоится акция «Час Земли» В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России670
Украина дала ответ по российским дипломатам89
В Кемерове ввели режим ЧС134
Британии предложили войти в состав РФ232
Макрону послали «черную метку»25
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение