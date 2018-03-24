Ещё
МИА «Россия сегодня» приняло участие в международной акции «День Земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИА «Россия сегодня» приняло участие в международной акции «День Земли» 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Агентство МИА «Россия сегодня» символически погасило подсветку фасада здания на Зубовском бульваре в знак поддержки международной экологической акции «День Земли», которая прошла 24 марта по всему миру.
РИА Новости: последние новости
В России в десятый раз пройдет экологическая акция "Час Земли" Кадыров заявил, что Чечня поддержит акцию "Час Земли" В Барселоне более 20 человек пострадали в результате столкновений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России215
Умерла первая победительница «Евровидения»7
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне148
Схватка собак и гиен попала на видео18
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов148
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение