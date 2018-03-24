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Несколько тысяч человек прошлись по Брюсселю маршем против расизма
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Несколько тысяч человек прошлись по Брюсселю маршем против расизма 

РИА Новости 51 минуту назад
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Несколько тысяч человек прошлись в субботу маршем по улицам Брюсселя в рамках акции против расизма, организованной при участии 120 правозащитных организаций.
Как сообщили в полиции, колонна стартовала около 14.30 по местному времени (16.30 мск) от бульвара Руа Альбер II в центре бельгийской столицы и проследовала в сторону вокзала Миди. Протяженность маршрута составила порядка 3 км.
Акция завершилась без существенных нарушений общественного порядка около 17.30 (19.30 мск). По пути следования колонны периодически возникали небольшие автомобильные заторы.
Всего в акции, приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию дискриминации, приняли участие, по оценке полиции, порядка 3 тысяч человек. Среди участников были представители левых организаций и НПО, защищающих права мигрантов.
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