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Более 160 городов России могут присоединиться к акции «Час Земли»
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Более 160 городов России могут присоединиться к акции «Час Земли» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более 160 российских городов могут присоединиться к крупнейшей международной экологической акции «Час Земли», заявил советник министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Беланович.
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.
"С каждым годом в России к этой акции присоединяются всё больше и больше городов. В этом году мы рассчитываем, что их будет уже более 160 в России. Мы просто обязаны нашим детям оставить нашу Россию экологически процветающей", — сказал Беланович журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.
В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погасло внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузились и соседствующие с Кремлем достопримечательности: Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к «Часу Земли» и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.
"Во время акции «Час Земли-2018», которая проходит под лозунгом «Голосуй за природу», участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту России. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли-2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.
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