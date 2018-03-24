Более 160 городов России могут присоединиться к акции «Час Земли»

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"С каждым годом в России к этой акции присоединяются всё больше и больше городов. В этом году мы рассчитываем, что их будет уже более 160 в России. Мы просто обязаны нашим детям оставить нашу Россию экологически процветающей", — сказал Беланович журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погасло внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузились и соседствующие с Кремлем достопримечательности: Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к «Часу Земли» и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы МГУ и Московский планетарий.

"Во время акции «Час Земли-2018», которая проходит под лозунгом «Голосуй за природу», участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту России. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России", — отметили в WWF.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли-2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.