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Около 2 тысяч московских зданий отключили подсветку на час
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Около 2 тысяч московских зданий отключили подсветку на час 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Акция «Час Земли» продлится до 21:30.
Порядка двух тысяч столичных зданий отключили подсветку в рамках акции «Час Земли» в субботу, 24 марта. Она продлится до 21:30 по московскому времени.
— Акция очень важна, Москва присоединилась к ней в 2009 году. И даже динамика увеличения количества зданий, которые отключают подсветку в этот час, просто поражает. В 2011 году было около 70 зданий, в этом году уже около двух тысяч. Количество москвичей, которые выключают свет на этот час, с каждым годом растет. И мы очень большое внимание уделяем энергосбережению — нам удалось за последние семь лет снизить количество выбросов парниковых газов на 20 процентов, и мы сэкономили значительное количество топлива, — заявил руководитель Департамента природопользования и охраны столицы Антон Кульбачевский.
Вместе с тем, к «Часу Земли» присоединились еще порядка 160 российских городов. По подсчетам аналитиков, не менее 30 миллионов граждан принимают участие в акции.
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