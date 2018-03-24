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«Магнит» предотвращает массовые беспорядки из-за акции в Краснодаре
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«Магнит» предотвращает массовые беспорядки из-за акции в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Торговая сеть «Магнит» проводила акцию «Маленькие герои ищут друзей». В настоящий момент она заканчивается. Проект стал, пожалуй, самой удачной разработкой pr-щиков компании. Такого ажиотажа не случалось ещё ни вокруг одной из акций «Магнита». Участников и желающих получить призы оказалось столько, что их количество привело к нехватке заветных игрушек в кружке.
Коллекция является лимитированной, она создана итальянской компанией Seri Jakala специально для акции «Магнита». В ней представлены герои всемирно известных мультфильмов DreamWorks. Это персонажи из «Мадагаскара», «Шрека», «Кунг-фу Панды» и других.
Краснодарцы с 7 утра занимают очередь возле торговых точек, чтобы получить приз. А в одном из магазинов случилась давка. Группа людей пыталась завладеть призами, опережая конкурентов, так как кружек на всех не хватало.
В итоге Департамент по связям с общественностью розничной сети «Магнит» был вынужден вмешаться в ситуацию, дабы беспорядки из-за акции не стали носить массовый характер:
— Каждый, выполнивший условия акции, получит игрушку в кружке. Для этого в магазины сети в ближайшие дни поступит свыше 1,5 млн игрушек. При необходимости сроки выдачи призов будут продлены. Успех проекта значительно превзошел прогнозы организаторов и экспертов.
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