Россияне примут участие во всемирной акции «Час Земли»

Россия в субботу в десятый раз присоединится к всемирной акции «Час Земли», передает НСН.

В 20:30 по местному времени жители страны выключат свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом неравнодушие к будущему планеты и привлекая внимание к бережному отношению к природе и проблеме изменения климата.

Всего в акции принимают участие порядка 20 миллионов человек.

24 марта с 20:30 до 21:30 будет отключено внешнее освещение Кремля, останется гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля. На час погаснут прожекторы и фонари, освещающие Дом правительства на Краснопресненской набережной.