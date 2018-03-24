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Россияне примут участие во всемирной акции «Час Земли»
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Россияне примут участие во всемирной акции «Час Земли» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: kvobzor.ru
Россия в субботу в десятый раз присоединится к всемирной акции «Час Земли», передает НСН.
В 20:30 по местному времени жители страны выключат свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом неравнодушие к будущему планеты и привлекая внимание к бережному отношению к природе и проблеме изменения климата.
Всего в акции принимают участие порядка 20 миллионов человек.
24 марта с 20:30 до 21:30 будет отключено внешнее освещение Кремля, останется гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля. На час погаснут прожекторы и фонари, освещающие Дом правительства на Краснопресненской набережной.
В этом году в столице центральной площадкой «Часа Земли» станет парк «Зарядье», где пройдет праздничная программа с участием музыканта Доминика Джокера.
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