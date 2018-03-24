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На многих зданиях Сянгана отключат подсветку в рамках экологической акции «Час Земли»
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На многих зданиях Сянгана отключат подсветку в рамках экологической акции «Час Земли» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 24 марта /Синьхуа/ — На многих зданиях в САР Сянган сегодня вечером на один час отключат подсветку. Это произойдет в рамках глобальной экологической акции «Час Земли-2018».
Сянган уже десятый год подряд принимает участие в «Часе Земли». Организаторы акции сообщили, что в этом году в ней обязались принять участие в общей сложности 11,2 тыс. представителей различных кругов общества, включая административные, деловые и образовательные.
В прошлом году во время проведения «Часа Земли» потребление электроэнергии в Сянгане снизилось на 3,47 проц. —0—
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