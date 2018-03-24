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Кадыров заявил, что Чечня поддержит акцию «Час Земли»
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Кадыров заявил, что Чечня поддержит акцию «Час Земли» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Чечня поддержит международную экологическую акцию «Час Земли», которая пройдет в субботу вечером, и призвал жителей региона без особой необходимости не пользоваться электроприборами в это время.
"Мы решительно поддерживаем международную экологическую акцию «Час Земли», — написал он в Telegram.
Кадыров также предложил мэру Грозного Муслиму Хучиеву на один час отключить подсветку высотного комплекса «Грозный-Сити» и выразил уверенность, что эту инициативу поддержат и владельцы коммерческих объектов.
"Я также обращаюсь ко всем жителям Чечни с просьбой без особой необходимости не пользоваться электроприборами, отключить в комнатах свет, в котором нет надобности. Акция проходит с 20.30 до 21.30", — написал он.
Глава Чечни обратил внимание, что в рамках акции ежегодно отключается подсветка московского Кремля, а также около 2 тысяч больших зданий, среди которых и высотки «Москва-Сити».
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция «Час Земли» пройдет 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
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