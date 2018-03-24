Волгоград через два часа останется без света

Волгоградцам предлагают присоединиться к акции «Час Земли» и на время погасить свет в своих квартирах.

— Международная акция начнется сегодня ровно в 20:30, — уточнили в областном комитете природных ресурсов. — Ради спасения природы час без электричества готовы прожить предприятия, коммерческие организации и простые жители.

Погаснут ли в Волгограде архитектурные памятники, пока остается загадкой.

В экологической акции, которая появилась в 2009 году, участвуют больше 100 российских городов. В столице под девизом «Голосуй за природу» без света останутся Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного и ГУМ.