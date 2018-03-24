Ещё
Волгоград через два часа останется без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоград через два часа останется без света 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцам предлагают присоединиться к акции «Час Земли» и на время погасить свет в своих квартирах.
— Международная акция начнется сегодня ровно в 20:30, — уточнили в областном комитете природных ресурсов. — Ради спасения природы час без электричества готовы прожить предприятия, коммерческие организации и простые жители.
Погаснут ли в Волгограде архитектурные памятники, пока остается загадкой.
В экологической акции, которая появилась в 2009 году, участвуют больше 100 российских городов. В столице под девизом «Голосуй за природу» без света останутся Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного и ГУМ.
v1.ru: последние новости
Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню На трассе Волгоград - Средняя Ахтуба пассажирская маршрутка попала в массовую аварию Волгоградцы прячутся от несущихся с крыш снежных лавин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов297
Над Крымским мостом нависла угроза605
Васильева спасла умирающего Добронравова49
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями551
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение