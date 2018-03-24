Погасла подсветка на зданиях мэрии и правительства

Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии, правительства некоторых гостиниц и баров. Таким образом город присоединился в международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли», когда по всему миру с 20:30 до 21:30 отключают декоративную подсветку и дежурное освещение зданий.

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак бережного отношения к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Акция привлекает внимание к ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. «Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек более чем из 184 стран и почти семи тысяч городов.

Россия в этой акции принимает участие с 2009 года. «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

В Новосибирске о «Часе Земли» объявили 22 марта, чтобы любой желающий мог принять в нём участие.