В 2025 году электрокары могут стать дешевле машин с ДВС

По всему миру наблюдается повышение спроса на розеточные транспортные средства, хотя стоимость таких машин значительно больше, чем ТС, которые работают на двигателях внутреннего сгорания. Но, по мнению экспертов, ситуация может кардинальным образом измениться всего через семь лет.

Одно из профильных изданий сообщает, что электромобили могут сравняться в цене с традиционными ТС уже к 2024 году. А ещё через год стоимость первых может стать ещё меньше.

Всё дело в том, что из-за повышения спроса на производство литий-ионных блоков, цены на батареи могут упасть до семидесяти долларов за 1 кВт*ч всего через двенадцать лет. Актуальная стоимость аккумуляторного оборудования стартует от двухсот восьми долларов. И это главная причина столь высоких цен на электромобили.

По словам одного из аналитиков, для того, чтобы рынок электромобилей продолжал расти, их цена должна стать более доступной для широких масс. А если расходы на аккумуляторы не уменьшатся, то производители не смогут достигнуть поставленных задач и экологические ТС никогда не заменят машины на ДВС. Чтобы стимулировать людей на покупку безопасных машин, власти всех стран должны разработать специальные поощрительные системы скидок и привилегий, для обладателей электромобилей.