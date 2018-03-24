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Российские майнеры выключат свои фермы в «Час Земли»
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Российские майнеры выключат свои фермы в «Час Земли» 

Hi-News.ru 5 часов назад
Фото: Hi-News.ru
Ежегодная акция «Час Земли» проходит по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Цель акции — привлечь внимание к проблемам нашей планеты. В ходе акции WWF призывает всех неравнодушных выключить электричество на один час. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В этом году к этой массовой экологической акции решили присоединиться и добытчики криптовалюты. Российские майнеры объявили о собственной акции «Крипто Час», в рамках которой по аналогии с «Часом Земли» всем майнерам предлагается отключить своё оборудование на один час 24 марта в 20:30 по местному времени.
Инициатором акции выступил Пётр Дворянкин, глава Международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы «CryptoLife» и член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий.
«Целью акции является призыв к правительствам России и зарубежных стран создать карты «экологического майнинга», а также стимулировать приток инвестиций в проекты «экологического майнинга» на территории РФ. Также мы призываем создавать системы, позволяющие использовать вырабатываемое в процессе майнинга тепло и развивать менее энергоёмкие технологии распределённого реестра», — приводит цитату Дворянкина сайт 2miners.ru  На данный момент своё участие в акции подтвердили майнеры из России, Японии, Китая, Канады, Грузии, Болгарии и ряда других стран. Основываясь на подсчётах только зарегистрированных в акции пользователей, организаторы считают, что только в России акция позволит сэкономить до 1 мВт/ч, а по всему миру — более 5 мВт. Но, так как регистрация вовсе не обязательна, цифры могут оказаться выше.
Зарегистрироваться в качестве участников акции «Крипто Час» можно на официальном сайте мероприятия.
Обсудить криптовалюты или железо с майнингом можно в наших специализированных чатах. А ещё у нас есть уютное местечко в телеграм, где мы болтаем про высокие технологии. Добавляйтесь!
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