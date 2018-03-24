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Резкое падение Шанхайской и Шэньчжэньской фондовой биржи
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Резкое падение Шанхайской и Шэньчжэньской фондовой биржи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — Торги на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах сегодня начались с резкого падения трех основных фондовых индексов. Фотографии Синьхуа/Су Ян
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