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Активисты закрасили объявления о продаже наркотиков в Железноводске
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Активисты закрасили объявления о продаже наркотиков в Железноводске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юноши и девушки при помощи аэрозольных баллончиков закрасили все объявления о продаже наркотиков, сообщили STAV.AIF.RU в Центре молодёжных проектов Ставрополья.
В одном из районов курорта волонтёры уничтожили рекламу запрещённых препаратов.
Информацию о распространителях наркотиков молодые люди передали полицейским.
Жители Железноводска активно поддержали почин активистов и помогли им.
К акции подключились и коммунальщики.
Следующая волонтёрская антинаркотическая акция пройдет в посёлке Иноземцево.
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