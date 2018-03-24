Активисты закрасили объявления о продаже наркотиков в Железноводске 

Юноши и девушки при помощи аэрозольных баллончиков закрасили все объявления о продаже наркотиков, сообщили STAV.AIF.RU в Центре молодёжных проектов Ставрополья.
В одном из районов курорта волонтёры уничтожили рекламу запрещённых препаратов.
Информацию о распространителях наркотиков молодые люди передали полицейским.
Жители Железноводска активно поддержали почин активистов и помогли им.
К акции подключились и коммунальщики.
Следующая волонтёрская антинаркотическая акция пройдет в посёлке Иноземцево.