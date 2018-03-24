Ещё
В Уфе с молотка распродадут земельные участки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе с молотка распродадут земельные участки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
20 апреля в башкирской столице пройдет аукцион по продаже земли. Торги состоятся в 11 часов по адресу: проспект Октября, 56/3.
— Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток. Остальную сумму полагается выплатить в течение десяти дней после торгов, — рассказали в Управлении земельных и имущественных отношений.
На этот раз на торги выставили пять лотов.
участок в Максимовке, площадь — 1341 квадратный метр, начальная цена — 786414 рублей;
участок в Максимовке, площадь — 1487 квадратных метров, цена — 808467 рублей;
участок в СТ «Чайка-2», площадь — 807 квадратных метров, цена — 1145476 рублей;
участок по улице Кустарево, площадь — 826 квадратных метров, цена — 665623 рубля;
участок по улице Испытателей, площадь — 1283 квадратных метра, цена — 2066438 рублей.
Чтобы осмотреть понравившийся участок, нужно обратиться в управление до 16 апреля. Документы на участие в аукционе принимаются до 17 апреля включительно по адресу: проспект Октября, 56/3.
ufa1.ru: последние новости
С заботой о планете: Уфа примет участие в акции «Час Земли» Уфимцы стали интересоваться фитнесом в 7 раз чаще В уфимском фитнес-центре заметили Андрея Губина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»239
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину458
России объявили дипломатическую войну1752
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл51
Проигравший спор Грудинин сбрил усы79
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение