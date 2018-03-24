В Уфе с молотка распродадут земельные участки

20 апреля в башкирской столице пройдет аукцион по продаже земли. Торги состоятся в 11 часов по адресу: проспект Октября, 56/3.

— Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток. Остальную сумму полагается выплатить в течение десяти дней после торгов, — рассказали в Управлении земельных и имущественных отношений.

На этот раз на торги выставили пять лотов.

участок в Максимовке, площадь — 1341 квадратный метр, начальная цена — 786414 рублей;

участок в Максимовке, площадь — 1487 квадратных метров, цена — 808467 рублей;

участок в СТ «Чайка-2», площадь — 807 квадратных метров, цена — 1145476 рублей;

участок по улице Кустарево, площадь — 826 квадратных метров, цена — 665623 рубля;

участок по улице Испытателей, площадь — 1283 квадратных метра, цена — 2066438 рублей.

Чтобы осмотреть понравившийся участок, нужно обратиться в управление до 16 апреля. Документы на участие в аукционе принимаются до 17 апреля включительно по адресу: проспект Октября, 56/3.