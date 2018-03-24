Страховой рынок Нижнего Новгорода вырос на 7% за год

Опубликованная статистика Центробанка показывает, что страховой рынок Нижегородской области продемонстрировал рост, сопоставимый со средними темпами по стране: +7%, до 18,3 млрд рублей.

Причина роста — спрос на страхование жизни с рекордным приростом 66,7%, оно занимает теперь почти 30% рынка региона. Спрос на страхование жизни стал расти после снижения доходности по банковским депозитам. Граждане используют страхование жизни в качестве альтернативы вкладам.

Ситуация с убыточностью ОСАГО в регионе улучшилась. По итогам 2017 года Нижегородская область перешли из «красной» зоны рейтинга проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов в «желтую» зону.

В то же время темпы сокращения сборов по ОСАГО (-8,8%) существенно превышают средние по стране (-5,2%). С учетом того, что ОСАГО занимает целых 27% от общих сборов по региону, такое падение сильно влияет на общий результат.

Объемы взносов по автокаско снизились (-3,6%), но ситуация остается лучше, чем в среднем по стране.