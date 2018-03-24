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Страховой рынок Нижнего Новгорода вырос на 7% за год
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Страховой рынок Нижнего Новгорода вырос на 7% за год 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Опубликованная статистика Центробанка показывает, что страховой рынок Нижегородской области продемонстрировал рост, сопоставимый со средними темпами по стране: +7%, до 18,3 млрд рублей.
Причина роста — спрос на страхование жизни с рекордным приростом 66,7%, оно занимает теперь почти 30% рынка региона. Спрос на страхование жизни стал расти после снижения доходности по банковским депозитам. Граждане используют страхование жизни в качестве альтернативы вкладам.
Ситуация с убыточностью ОСАГО в регионе улучшилась. По итогам 2017 года Нижегородская область перешли из «красной» зоны рейтинга проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов в «желтую» зону.
В то же время темпы сокращения сборов по ОСАГО (-8,8%) существенно превышают средние по стране (-5,2%). С учетом того, что ОСАГО занимает целых 27% от общих сборов по региону, такое падение сильно влияет на общий результат.
Объемы взносов по автокаско снизились (-3,6%), но ситуация остается лучше, чем в среднем по стране.
Страхование от несчастных случаев, сборы по которому по России выросли на 12,3% благодаря оживлению потребительского кредитования, показало спад на 9%.
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