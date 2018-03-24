Оренбуржец обвиняет Башнефть в незаконной рассылке рекламы

Оренбуржец обратился в УФАС с жалобой на то, что «Башнефть-Розница» незаконно распространяло рекламу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Заявитель отметил, что не давал предварительного согласия на получение рекламы.

Компания отправляла на электронную почту сообщения следующего содержания: «Уважаемый клиент! Новогодние акции на АЗС „Башнефть“ Покупай товары и получай скидки. Срок проведения акции с 1 декабря 2017г. по 31 января 2018г. Подробности по ссылке».

Согласно федеральному закону, распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

«Отправление рекламы заявителю произошло в следствие ошибочного включения его в число получателей информации об акциях на АЗС «Башнефть», — пояснил представитель ООО «Башнефть-Розница».