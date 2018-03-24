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Оренбуржец обвиняет Башнефть в незаконной рассылке рекламы
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Оренбуржец обвиняет Башнефть в незаконной рассылке рекламы 

ProOren 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Оренбуржец обратился в УФАС с жалобой на то, что «Башнефть-Розница» незаконно распространяло рекламу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Заявитель отметил, что не давал предварительного согласия на получение рекламы.
Компания отправляла на электронную почту сообщения следующего содержания: «Уважаемый клиент! Новогодние акции на АЗС „Башнефть“ Покупай товары и получай скидки. Срок проведения акции с 1 декабря 2017г. по 31 января 2018г. Подробности по ссылке».
Согласно федеральному закону, распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
«Отправление рекламы заявителю произошло в следствие ошибочного включения его в число получателей информации об акциях на АЗС «Башнефть», — пояснил представитель ООО «Башнефть-Розница».
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